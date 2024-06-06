دراسة: الانتهاكات تلاحق المزارعين المهاجرين في أوروبا

أظهرت دراسة نشرها باحثون من المعهد الجامعي لدراسات الهجرة "IUEM"، أن ما يقرب من واحد من كل أربعة أشخاص يعملون في القطاع الزراعي الأوروبي، هم من المهاجرين الذين يقعون ضحايا للاستغلال في العمل وانتهاكات الحقوق.

وبحسب الدراسة، التي جمعت معلومات من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وفنلندا واليونان وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد، يُعاني هؤلاء العمال بشكل روتيني من العنف وساعات العمل الطويلة والأجور غير الكافية.

وفي البلدان التسعة التي شملتها الدراسة، باستثناء فنلندا، يحصل المهاجرون عادة على أجور أقل من الحد الأدنى للأجور، والنساء على وجه الخصوص هنَّ الأكثر تضررًا، إذ يحصلنَ على أجور أقل بكثير.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن حالات سوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي وأساليب الترهيب والعنف، شائعة في قطاع الأغذية الزراعية الأوروبي، وأن العمال غير النظاميين هم الذين يواجهون خطرًا أكبر للاستغلال بسبب وضعهم الوظيفي غير المستقر.