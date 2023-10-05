"المسلك الأخطر".. مهاجرون يعبرون "طريق الموت" بين المكسيك وأمريكا

يتدفق يوميًّا آلاف المهاجرين من مختلف الجنسيات اللاتينية عبر مسلك الهجرة الخطير المنطلق من المكسيك نحو الولايات المتحدة الأمريكية، في رحلة محفوفة بالمخاطر، وهو ما يكلف البلدين خسائر اقتصادية فادحة.

حركة تدفق هؤلاء اللاجئين تتحكم فيها عدة أسباب، فإضافة إلى كون أمريكا بلد "عظيم به فرص لخلق حياة جديدة" بحسب منظور المهاجرين، يهاجر الآلاف يوميًّا لهذا البلد بسبب "عنف العصابات وعدم الاستقرار والفقر في بلدانهم" وفق تقارير الأمم المتحدة.