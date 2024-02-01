الدولار في أعلى مستوياته منذ 7 أسابيع

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 7 أسابيع مقابل اليورو، اليوم الخميس، وقد وصل إليه بعد استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول لفكرة خفض أسعار الفائدة في مارس.

وتمسك الين الياباني بمكاسبه التي حققها خلال الليل وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة، بعد المشكلات التي تواجه المقرض الأمريكي (نيويورك كوميونيتي بانكورب) والتي دفعت المستثمرين للبحث عن أصول آمنة.

وظل الجنيه الإسترليني ثابتًا إلى حدّ بعيد قبيل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا الذي يصدر في وقت لاحق اليوم، فيما يسعى المستثمرون إلى تلميحات حول موعد خفض أسعار الفائدة في بريطانيا.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسة، بينها اليورو والين والجنيه الإسترليني، عند 103.60 في فترة ما بعد الظهر خلال التعاملات الآسيوية، بعد صعوده أمس الأربعاء 0.19%.

ولا يزال قريبًا من المستوى المرتفع البالغ 103.82 الذي وصل إليه يوم الاثنين الماضي ويوم الثلاثاء من الأسبوع المنصرم، الذي لم يشهده منذ الـ13 من ديسمبر.

وتلقى الدولار دعمًا من بيانات اقتصادية أمريكية، تشير إلى أن البنك المركزي بإمكانه الانتظار لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة.