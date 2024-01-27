إجراءات أردنية لتفادي آثار التوتر في البحر الأحمر

وحسب ما أعلنت الحكومة الأردنية فإن أبرز تلك الإجراءات وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى المملكة، حسب سعرها الذي كان قائما قبل 7

ووجهت الحكومة المصرف المركزي بتمويل البرامج التي بدأ بتمويلها خلال جائحة كورونا والتي كان حجمها الكلي يصل إلى مليار و200 مليون دينار أردني، وتقديم بعض النوافذ التمويلية التي لا تتجاوز قيمتها مليون دينار أردني للتاجر الواحد.

قرارات استثنائية

وفي تصريح لـ "إرم نيوز" قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ينال البرماوي، إن الوزارة تتخذ قرارات استثنائية في حال طرأت ظروف تؤثر على سلسلة التوريد، وعليه تم إصدار قرار بمنع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع على رأسها الأرز والسكر والزيوت النباتية.

سينعكس سلبًا

وبحسب المحلل الاقتصادي عوني الداوود رئيس مركز صحيفة "الدستور" اليومية للدراسات الاقتصادية، فإن 65% من واردات الأردن تأتي عن طريق باب المندب؛ ما يعني أن ما يجري في البحر الأحمر بالضرورة سيؤثر على الاقتصاد المحلي، وبالفعل انعكس ذلك على ارتفاع أسعار كلف الشحن والتأمين البحري.