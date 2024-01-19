بسبب هجمات الحوثي.. سفن جديدة تحوّل مسارها بعيدا عن البحر الأحمر

في المقابل، قال تجار حبوب إن استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على السفن، رغم الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحركة في اليمن، يعني أن المزيد من ناقلات الحبوب ستبتعد عن البحر الأحمر.

وأوضح إيشان بهانو، كبير محللي السلع الزراعية في شركة كبلر، "أنه تغير بالفعل مسار نحو ثلاثة ملايين طن متري من الحبوب من نحو سبعة ملايين طن تمر عادة عبر قناة السويس شهريا، وقفز عدد الشحنات التي ابتعدت عن البحر الأحمر هذا الأسبوع من 20 بالمئة إلى 45 بالمئة".

وقال، اليوم الجمعة، إن "كبلر" تتبعت 18 سفينة أخرى حولت مسارها وعلى متنها نحو مليون طن من الحبوب، مضيفا: "إحدى السفن المحملة بفول الصويا من الولايات المتحدة إلى الصين وصلت إلى مصر وقررت العودة قبل دخول قناة السويس".

انخفاض كمية توريد القمح

من جانبها، قالت منظمة التجارة العالمية، يوم الخميس، إن شحنات القمح التي تمر عبر قناة السويس انخفضت بنحو 40 بالمئة، في النصف الأول من كانون الثاني/ يناير، إلى نصف مليون طن متري، بسبب الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال تاجر حبوب ألماني: "من المؤكد أن عدد عمليات تغيير المسار أصبح أكثر خطورة في اليومين الماضيين"، لكنه أضاف، باعتباره مستأجرا نشطا للسفن لشحن الحبوب الخاصة بشركته، أن أعدادا كبيرة من ناقلات البضائع السائبة لا تزال تبحر عبر البحر الأحمر.