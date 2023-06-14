بعد 10 زيادات متتالية.. "المركزي الأمريكي" يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن تكلفة الاقتراض سترتفع - على الأرجح - بواقع نصف نقطة مئوية أخرى في نهاية العام الجاري، في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع، وبطء انحسار التضخم.
وفي محاولة لتحقيق التوازن بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد، واستمرار المعركة لكبح جماح التضخم، قالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة في بيان ختامي لاجتماعها على مدى اليومين الماضيين: "الإبقاء على النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) دون تغيير في هذا الاجتماع يتيح للجنة تقييم أي معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية". وتوصلت اللجنة إلى قرارها بالإجماع.
وأضافت، أن الزيادات الأخرى لسعر الفائدة "ستراعي التشديد التراكمي للسياسة النقدية، وتأثير السياسة النقدية الذي يؤدي لتباطؤ النشاط الاقتصادي والتضخم، وكذلك التطورات الاقتصادية والمالية".
وتُظهر التوقعات الجديدة، التي تضفي طابعًا متشددًا على قرار اليوم بشأن سعر الفائدة، أن صانعي السياسات يتوقعون في المتوسط رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من نطاق 5 إلى 5.25 % الحالي إلى نطاق 5.50 إلى 5.75 % بنهاية العام.