بعد 10 زيادات متتالية.. "المركزي الأمريكي" يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

وأضافت، أن الزيادات الأخرى لسعر الفائدة "ستراعي التشديد التراكمي للسياسة النقدية، وتأثير السياسة النقدية الذي يؤدي لتباطؤ النشاط الاقتصادي والتضخم، وكذلك التطورات الاقتصادية والمالية".

وتُظهر التوقعات الجديدة، التي تضفي طابعًا متشددًا على قرار اليوم بشأن سعر الفائدة، أن صانعي السياسات يتوقعون في المتوسط رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من نطاق 5 إلى 5.25 % الحالي إلى نطاق 5.50 إلى 5.75 % بنهاية العام.