لأول مرة منذ مارس 2022.. توقع تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة
توقع محللان، تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب حول السياسة النقدية، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من الرفع المتواصل للفائدة.
واستمر الفيدرالي الأمريكي على السياسة النقدية ذاتها منذ آذار/ مارس من العام 2022، عبر رفع أسعار الفائدة بنسب متفاوتة، في 10 مناسبات.
وبلغت الزيادة على أسعار الفائدة منذ ذلك التاريخ، ما نسبته 5%.
وهدفت هذه الإجراءات النقدية، إلى كبح جماح التضخم، الذي واصل الارتفاع خلال الأشهر الماضية.
إلّا أن خبراء اقتصاديين توقعوا، أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر أيار/مايو تباطؤ ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى 4.1% مقارنة مع 4.9% في نيسان/ أبريل وزيادة شهرية نسبتها 0.2% انخفاضًا من 0.4% في الشهر السابق.
وتعكس معظم البنوك المركزية في البلدان العربية، قرارات "الفيدرالي" الأمريكي على أسعار الفائدة المحلية، سواء بالرفع أو الخفض أو حتى التثبيت.
وأدت زيادة أسعار الفائدة في دول عربية كثيرة، إلى ارتفاع كلف الاقتراض بالتزامن مع ازدياد نسب التضخم في هذه البلدان.
تخوفات تدفع للتثبيت
ورأى الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن هناك "مخاوف اقتصادية" لدى الولايات المتحدة، تدفع "الفيدرالي" إلى التريث في رفع الفائدة والتفكير في تثبيتها.
وقال عايش لـ"إرم نيوز"، إن "المخاوف الأمريكية من الركود الاقتصادي، وتأثير ذلك على النمو وبالتالي على الوظائف، يدفع نحو تثبيت الفائدة".
وأضاف أن "احتمال تأثر الوظائف في الولايات المتحدة، أمر حساس بالنسبة للسلطات هناك".
ولفت عايش، إلى أن تباطؤ حدة ارتفاع أسعار الفائدة، من الاعتبارات التي ستؤدي إلى تثبيت الفائدة.
واعتبر أن التثبيت يعطي فرصة لمراجعة آثار الزيادة المتكررة لأسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية، وانعكاس ذلك على البيانات الاقتصادية.
التوقيت المناسب
بدوره، رأى كبير المحللين الماليين في مجموعة "سي أف أي"، مهند عريقات، أن "هذا هو التوقيت المناسب"، لتعديل السياسة النقدية لدى "الفيدرالي" بعد 10 رفعات لأسعار الفائدة.
وقال عريقات، إن ما يجعل التوقيت مناسبًا لتثبيت الفائدة، هو تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، "ونجاح الفيدرالي في منع انجراف الاقتصاد نحو الركود".
وفي حال صدقت التوقعات في تراجع نسبة التضخم حتى أيار/ مايو الماضي إلى 4.1%، في الولايات المتحدة، تكون هذه أقل قراءة للتضخم منذ نيسان/ أبريل 2021، بحسب عريقات.
وتوقع أن "يكون الفيدرالي مرنًا في اجتماعاته المقبلة حتى نهاية العام، بين تثبيت الفائدة أو رفعها وفق مستجدات المؤشرات الاقتصادية"، لكنه استبعد خفضها.
تحسن الأسواق
ولفت عريقات، إلى "تحسن المعنويات" بأسواق الأسهم العربية بالتزامن مع توقعات تثبيت الفائدة.
وأضاف أن تعاملات آخر أسبوعين في هذه الأسواق، أظهرت "تحركًا إيجابيًا"، إذ نجح معظمها بتحقيق إغلاقات أسبوعية تعتبر الأفضل منذ أشهر.
وعلى سبيل المثال، سجل مؤشر دبي الأسبوع الماضي، أفضل أداء أسبوعي له منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما يتداول حاليًا عند أعلى مستوى منذ أكثر من عام.
أمّا المؤشر السعودي، استطاع استعادة مستويات 11 ألف نقطة، ويتجه لتسجيل أفضل إغلاق أسبوعي له منذ عام، بحسب عريقات.