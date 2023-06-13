لأول مرة منذ مارس 2022.. توقع تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

وهدفت هذه الإجراءات النقدية، إلى كبح جماح التضخم، الذي واصل الارتفاع خلال الأشهر الماضية.

إلّا أن خبراء اقتصاديين توقعوا، أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر أيار/مايو تباطؤ ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى 4.1% مقارنة مع 4.9% في نيسان/ أبريل وزيادة شهرية نسبتها 0.2% انخفاضًا من 0.4% في الشهر السابق.

وتعكس معظم البنوك المركزية في البلدان العربية، قرارات "الفيدرالي" الأمريكي على أسعار الفائدة المحلية، سواء بالرفع أو الخفض أو حتى التثبيت.

وأدت زيادة أسعار الفائدة في دول عربية كثيرة، إلى ارتفاع كلف الاقتراض بالتزامن مع ازدياد نسب التضخم في هذه البلدان.

تخوفات تدفع للتثبيت

ورأى الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن هناك "مخاوف اقتصادية" لدى الولايات المتحدة، تدفع "الفيدرالي" إلى التريث في رفع الفائدة والتفكير في تثبيتها.

وقال عايش لـ"إرم نيوز"، إن "المخاوف الأمريكية من الركود الاقتصادي، وتأثير ذلك على النمو وبالتالي على الوظائف، يدفع نحو تثبيت الفائدة".

وأضاف أن "احتمال تأثر الوظائف في الولايات المتحدة، أمر حساس بالنسبة للسلطات هناك".

ولفت عايش، إلى أن تباطؤ حدة ارتفاع أسعار الفائدة، من الاعتبارات التي ستؤدي إلى تثبيت الفائدة.

واعتبر أن التثبيت يعطي فرصة لمراجعة آثار الزيادة المتكررة لأسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية، وانعكاس ذلك على البيانات الاقتصادية.