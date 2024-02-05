أكبر شركة روسية للتسويق عبر الإنترنت تخطط  لدخول أسواق الخليج

وأكدت"نحن مهتمون أيضًا بأسواق دول الخليج. ففي شهر أيار/ مايو الماضي، على سبيل المثال، كان هناك منتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، والذي حضره ممثلون عن الشرق الأوسط، وأبدى الكثيرون اهتمامهم بقدومنا إلى هنا".

وأضافت: "لذلك، في هذا الصدد، سننظر عن كثب إلى دول الخليج. ونحن نتفاوض بالفعل مع بعض الدول".

وأوضحت "نحن ندرك أنه من أجل الاستمرار في الحفاظ على النمو، نحتاج إلى توسيع جغرافية وجودنا. ... نحن ننظر أولاً وقبل كل شيء إلى جميع البلدان التي نحدها؛ في البلدان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، بحسب باكالتشوك، تحاول الشركة الآن إنشاء خدمات لوجستية في أذربيجان .