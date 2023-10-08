شركات عالمية عملاقة تواصل عملها في روسيا

أكدت صحيفة "لوموند" أن العديد من الشركات العملاقة، مثل نستله وبيبسيكو وفيري ومونديليز تواصل عملها في روسيا.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Bonduelle، عند نشر النتائج السنوية للشركة المملوكة للعائلة في الثاني من الشهر الحالي: "موقفنا لم يتغير، ليست لدينا رغبة في مغادرة روسيا، نحن نحترم القواعد الدولية، ونحافظ على هذا الموقف، لأن لدينا رؤية لمستقبل أعمالنا على المدى الطويل، وذلك لا يعكس موقفا منعزلا داخل صناعة الأغذية".

وبحسب الصحيفة، تواصل العديد من الشركات الغربية المتعددة الجنسيات العمل في روسيا، من "لاكتاليس" إلى "بوندويل" و"سافينسيا" - على سبيل المثال لا الحصر، الشركات الفرنسية - ولكن أيضًا "بيبسي" و"نستله" و"فيريرو" و"مونديليز".

واستمرت الضغوط بعد الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022 حول البقاء أو الرحيل، وكانت هناك دعوات كثيرة للشركات لاتخاذ موقف، فيما استخدمت مجموعات الأغذية الزراعية حجة الحاجة إلى إطعام السكان المحليين والمسؤولية تجاه موظفيها لتبرير استمرار وجودهم في البلاد.

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الإدارة كريستوف بونديل، الذي أدرك صعوبة الحفاظ على الوضع، قرار مجلس الإشراف بتخصيص النتائج المالية للمبيعات في روسيا لإعادة إعمار أوكرانيا، مضيفا "إن تحقيق الربح خلال هذه الفترة من الصراع أمر سيء".

وفي نهاية السنة المالية 2021-2022، تم بالفعل توفير هذه الأرباح التي تبلغ قيمتها 1.2 مليون يورو.

وقال إن "الوضع في أوكرانيا غير مستقر، سنستثمر هذا المبلغ عندما تسمح الظروف بذلك"، ومع ذلك، لم يتم تجديد المخطط للسنة المالية 2022-2023. إنه العام الذي ارتفعت فيه مبيعات Bonduelle في روسيا، مدفوعة بعلامتها التجارية Globus، بنحو 10% باستثناء تأثيرات العملة، إلى ما يقرب من 200 مليون يورو، مصحوبة بتحسن في الربحية.

ومن جانبها، لم تكشف شركة "لاكتاليس" عن أرقام مبيعات فرعها الروسي أو ربحيتها.

وزعمت شركة الألبان العملاقة، التي تمتلك أربعة مواقع إنتاج هناك وتوظف 1900 شخص، أنها تواصل "أنشطتها في ضوء حقيقة أنها تزود السكان المدنيين بالمواد الغذائية"، مضيفة "يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لعزل الكيانات الروسية من وجهة نظر إدارية. وتقوم لاكتاليس باستمرار بتقييم تطور الوضع وتحتفظ بخيار تغيير موقفها في أي وقت".

وعلى نفس القدر من السرية، لا تزال مجموعة Savencia (Bongrain سابقًا) تتمتع بحضور في روسيا، حيث سيطرت على شركة Belebey في عام 2017، المعروفة بعلامتها التجارية الروسية التقليدية للجبن، Belebeevsky، والأجبان المتخصصة تحت علامتي Belfor وBelster.

كما أن شركة فيريرو الإيطالية، التي تمتلك مصنعًا وتقوم بتسويق حلوياتها في روسيا، تبتعد عن الأضواء أيضًا.

وتعرضت مجموعات أخرى لانتقادات، مثل شركة نستله، التي انتقدها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علنًا في بداية الصراع، ففي حين كان رد فعل شركة الأغذية الأولى في العالم بالقول إن "أنشطتها في روسيا سوف تركز على توفير المواد الغذائية الأساسية، مثل أغذية الأطفال والتغذية الطبية/المستشفيات - وليس على تحقيق الربح".

وبحسب الصحيفة علقت شركة نستلة مبيعات العلامات التجارية الشهيرة مثل كيت كات ونسكويك، وقالت "لا نتوقع تحقيق ربح في البلاد أو دفع أي ضرائب ذات صلة في المستقبل المنظور في روسيا، وإذا تم تحقيق أي ربح، فسيتم التبرع به بالكامل لمنظمات الإغاثة الإنسانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن المصانع الروسية الستة التابعة للشركة العملاقة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، والمدرجة في تقريرها السنوي، تعمل اليوم، ويقومون بتصنيع منتجات الألبان والحلويات وأغذية الكلاب والقطط.

كما أعلنت شركات أخرى أنها توقفت عن تداول بعض علاماتها التجارية، مثل شركة بيبسيكو، التي قالت إنها أوقفت مبيعات مشروباتها العالمية. إلا أن المجموعة الأمريكية التي اشترت شركة منتجات الألبان الروسية ويم بيل دان بسعر مرتفع، مستمرة في هذا النشاط، ولذلك ارتفعت حصتها من المبيعات في روسيا بين عامي 2021 و2022، من 4% إلى 5% من إجمالي مبيعاتها.

السوق السوداء

أما بيرنود ريكارد، الذي لديه كيان تجاري واحد فقط في البلاد، فقد التزم بتعليق صادرات علاماته التجارية الكحولية إلى روسيا في آذار /مارس2022.

ومع ذلك، مارست السويد ضغوطا على ثاني أكبر منتج للمشروبات الروحية في العالم، مهددة بالمقاطعة، وبعد ذلك لاحظت استئنافًا سريًا للصادرات، ولاسيما الفودكا المطلقة، المصنوعة على أراضيها.

وأخيرًا أصدرت المجموعة بيانًا في أوائل شهر أيار ، ذكرت فيه أنها أوقفت جميع الصادرات و"ستتوقف أيضًا عن توزيع محفظتنا في روسيا، وهي العملية التي نتوقع أن تستغرق عدة أشهر حتى تكتمل". ولم يعلن بيرنود ريكارد، الذي كانت أعماله في روسيا تمثل 3% من مبيعاته قبل اندلاع الأعمال العدائية، عن مبيعات السنة المالية الماضية، التي انتهت في نهاية حزيران.

وحذرت الشركة قائلة: "مثل كل أولئك الذين اتخذوا نفس الاختيار، لا تزال علاماتنا التجارية متاحة في كثير من الأحيان في روسيا بسبب السوق السوداء"...

ولفتت الصحيفة إلى تأثير مقاطعة الدول الإسكندنافية على شركة موندليز الأمريكية المعروفة بعلامتها التجارية ميلكا والتي لا تزال تبيع الكعك والحلويات في البلاد.

فيما أعلن عدد من مجموعات الأغذية الزراعية، مثل كارلسبرغ، ودانون، وهاينكن، عن عزمهم المغادرة.

ووجدت شركة الجعة الهولندية نفسها في مرمى النيران بحجة أنها لم تف بهذا الوعد.

وفي نهاية آب، باعت أخيرا مصانع الجعة الروسية التابعة لها لشركة آرنيست مقابل يورو رمزي واحد.

و بالنسبة لكارلسبيرغ ودانون، بينما كان كلاهما بصدد بيع الشركات التابعة لهما، صدر مرسوم التأميم في منتصف تموز إن المغامرة في روسيا يمكن أن تترك طعمًا مريرًا.

المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية