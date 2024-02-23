"صندوق النقد" يوافق على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا
أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف 880 مليون دولار لأوكرانيا في المرحلة الثالثة من خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار، صادق عليها العام الماضي.
وتحتاج المساعدة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكن من المتوقع أن تحظى بها بشكل سريع.
وكان فريق تابع لصندوق النقد الدولي، التقى مسؤولين أوكرانيين في وارسو، لتقييم الأهداف التي تم تحديدها قبل عام عندما تمت الموافقة على برنامج المساعدات لأوكرانيا على مدى أربع سنوات.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس الفريق غافين غراي، أن "الأداء في إطار البرنامج قوي رغم تحديات الحرب"، وأضاف أن السلطات الأوكرانية "استوفت جميع معايير الأداء الكمية ما عدا واحدا (...) وهو خلل بسيط في عائدات الضرائب بسبب حصار الحدود".
وأشار فريق صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا سوف تحتاج إلى 486 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب.