"صندوق النقد" يوافق على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا

وكان فريق تابع لصندوق النقد الدولي، التقى مسؤولين أوكرانيين في وارسو، لتقييم الأهداف التي تم تحديدها قبل عام عندما تمت الموافقة على برنامج المساعدات لأوكرانيا على مدى أربع سنوات.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس الفريق غافين غراي، أن "الأداء في إطار البرنامج قوي رغم تحديات الحرب"، وأضاف أن السلطات الأوكرانية "استوفت جميع معايير الأداء الكمية ما عدا واحدا (...) وهو خلل بسيط في عائدات الضرائب بسبب حصار الحدود".

وأشار فريق صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا سوف تحتاج إلى 486 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب.