السيطرة على "أفدييفكا" تفتح شهيّة بوتين لابتلاع أوكرانيا

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الرئيس الروسي بوتين ما زال مصرًّا على هزيمة أوكرانيا، بعد عامين من حرب تسبّبت في مقتل أكثر من نصف مليون ضحية، لا سيما بعد سيطرة القوات الروسية على أفدييفكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوتين متفائل بشكل ملحوظ هذا العام بشأن الحرب أكثر من العام الماضي، ويعزى ذلك لفشل الولايات المتحدة في التوقيع على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 60 مليار دولار إلى أوكرانيا، فضلًا عن محدودية النجاحات الأخيرة في ساحة المعركة، واستيلاء روسيا على مدينة أفدييفكا.

وقال بعض المسؤولين: "لا نعتقد أن روسيا قد تخلّت عن أهدافها القصوى المتمثلة في جعل أوكرانيا تحت هيمنتها"، وذلك بعد أن طالب بوتين وزير الدفاع سيرغي شويغو بمواصلة القتال بعد الانتصار العظيم الذي حققته بعد معركة استمرت أربعة أشهر، بحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية.