قيمة إيجارات الشقق في برشلونة تسجل المستوى الأعلى تاريخيا

سجّلت قيمة إيجارات الشقق في مدينة برشلونة الإسبانية، مستوى تاريخيًّا في الارتفاع، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحسب تقرير شركة "إنكاسول".

ووفقًا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية أظهر التقرير، أن متوسط قيمة إيجار المنزل في برشلونة بلغ 1123.56 يورو شهريًّا، أي أكثر بـ36 مرة مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ولفت التقرير، إلى أن "هذا الربع الرابع على التوالي الذي يتجاوز فيه سعر الإيجار عتبة 1000 يورو في برشلونة، بعد أن تجاوز ذلك لأول مرة بين يوليو وسبتمبر 2022".

وزادت كلفة الإيجار، خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 12.74% مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، عندما بلغت تكلفة استئجار شقة في العاصمة الكاتالونية 996.56 يورو شهريًّا.

وهذه الأرقام بعيدة جدًا عن الأسعار في العام 2014، قبل عقد من الزمان تقريبًا، عندما كان الإيجار 688 يورو في المتوسط، أو العام 2005، عندما كان يكلف 636 يورو.