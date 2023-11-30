فيلم يمني في افتتاح مهرجان برشلونة لأفلام حقوق الإنسان
يعرض مهرجان برشلونة لأفلام حقوق الإنسان في إسبانيا الفيلم اليمني (عروس في حقل ألغام) في افتتاح دورته العشرين التي تنطلق يوم غد الجمعة وتستمر حتى العاشر من ديسمبر/كانون الأول.
وقالت منظمة (صحفيات بلا قيود) المنتجة للفيلم في تدوينة على حسابها بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن العمل الوثائقي الذي أخرجته اليمنية هناء صالح يتناول قصة فتاة كانت على وشك الزواج قبل أن ينفجر بها لغم فيغير حياتها إلى الأبد.
وأضافت أن الفيلم يقدم أيضا صورة مكثفة عن واقع اليمن الذي يشهد صراعا داميا لا يزال مستمرا منذ نحو تسع سنوات جرى خلالها زرع آلاف الألغام التي سقط بسببها مئات الضحايا المدنيين.
ويعرض المهرجان الذي تنظمه الجمعية الثقافية لحقوق الإنسان مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم.
ويعد مهرجان برشلونة أقدم مهرجان مستقل لأفلام حقوق الإنسان في إسبانيا كما يشكل واحدا من أهم المنصات والمهرجانات للقصص والأفلام الإنسانية.