فيلم يمني في افتتاح مهرجان برشلونة لأفلام حقوق الإنسان

يعرض مهرجان برشلونة لأفلام حقوق الإنسان في إسبانيا الفيلم اليمني (عروس في حقل ألغام) في افتتاح دورته العشرين التي تنطلق يوم غد الجمعة وتستمر حتى العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

وقالت منظمة (صحفيات بلا قيود) المنتجة للفيلم في تدوينة على حسابها بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن العمل الوثائقي الذي أخرجته اليمنية هناء صالح يتناول قصة فتاة كانت على وشك الزواج قبل أن ينفجر بها لغم فيغير حياتها إلى الأبد.