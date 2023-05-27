جوائز لثلاثة أفلام عربية بمسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي

فاز الفيلم السوداني (وداعا جوليا) للمخرج محمد كردفاني بجائزة الحرية في مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي في فرنسا الذي يسدل الستار على دورته السادسة والسبعين اليوم السبت.

الفيلم بطولة سيران رياك وإيمان يوسف ونزار جمعة، وهو أول مشاركة سودانية في المهرجان، وتدور أحداثه في الخرطوم خلال السنوات القليلة السابقة لانفصال الجنوب عن الشمال.

كما فاز فيلم (عصابات) للمخرج المغربي كمال لزرق بجائزة لجنة التحكيم، وحصلت المغربية أسماء المدير على جائزة الإخراج عن فيلم (كذب أبيض) والمستند على وقائع حقيقية من حياة صانعة العمل ومؤلفته.

وشملت القائمة المختارة للمسابقة، التي تسلط الضوء على الأفلام المتميزة ذات القصص غير التقليدية، 20 فيلما لمخرجين من فرنسا وأستراليا والصين وكندا والأرجنتين وتشيلي وإنجلترا وكوريا الجنوبية والبرتغال والبرازيل ومنغوليا وإيران.

وشهدت الدورة السادسة والسبعون لمهرجان كان مشاركات عربية واسعة في مختلف مسابقاته من تونس والمغرب ومصر والسودان والأردن.