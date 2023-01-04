موضوعات جدية ورؤى مختلفة في القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة

مدينة المرايا

وهي مجموعة قصصية للكاتب التونسي الأزهر الزناد، وصدرت عن بوب ليبريز للنشر، وتحملنا لرحلة غريبة خارج العالم المتداول لتصنع جولة في مدينة ممتلئة بالغربة من حيث الشخصيات والأماكن والجدران، فكل شيء في هذه المدينة غير عادي.

وتتكون جدران هذه المدينة من المرايا التي تعكس على أسطحها خيالات إنسانية، نقاط الاستفهام والنقاط الحرجة في حياة المرء.

وخلال هذه الرحلة تظهر رموز مرسومة على الجدران التي تتسم بالغرابة والغموض، وتحفز الأسئلة والمزيد من البحث والتأمل لمكونات وعناصر القصص.

وخلال السرد تتواجد اللعنات القديمة المقترنة بكنز خفي، والماورائيات التي تحبس الأنفاس، حيث سنتعرف على "الجناشرة" الذين حبسوا أحدهم في بئر يقال إنها مسكونة بالجن.

والجدران في هذه المجموعة وبقربها المستمر من حياة الإنسان ما هي إلا حاجز انتقال إلى أماكن غريبة تعكس تشتت الإنسان من خلال الصور والرموز والأسئلة العميقة، التي تتسبب في فقدان الإنسان تفكيرَه السليم.

فتنفصل الذات عن الجسد في قصة، وتضيع الحقيقة من صاحبها الغريق في قصة أخرى، وينفصل الإنسان عن الآخر في لعبة قصصية ثالثة، لكن هذا الانفصال سرعان ما يلتئم من خلال لعبة المرايا الذكية.

المرايا القصصية هي أسطح تعري الذات الإنسانية، وتفتح الجدل الفكري حول التكوين الإنساني وتناقضاته، من خلال لغة مثيرة وأحداث مشوقة حاكها الكاتب عبر 156 صفحة.