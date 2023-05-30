أعمال روان العدوان الفنية.. حوارية الطبيعة بين الشام وسويسرا
"حوار ما بين"الأردن- بلاد الشام وسويسرا"، عنوان معرض الفنانة الأردنية روان العدوان المقام في جنيف حتى 10 يونيو المقبل.
وتؤكد "العدوان" من خلال لوحاتها أن الفن أداة قوية للتبادل الثقافي والحوار والتواصل مع الآخرين من الجذور والمنابت كافة، بوصفه أداة حضارية للتعبير عن الجمال والإرث الثقافي.
وتمنح "العدوان" المقيمة في جنيف لوحاتها حضورًا لافتًا من خلال جمع عناصر الجمال من ثقافات مختلفة في قالب اللوحة ونسيجها، فتقدم للجمهور لوحة ثرية ممزوجة برمال الصحراء وقساوة ملمس الصخور التي حفظت لنا تاريخ أمة العرب منذ 1000 سنة قبل الميلاد، بتناغمٍ مدروس مع جمال الطبيعة في الغرب، بحيث تبدو اللوحات معادلاتٍ رياضية لا يستطيع حلّها إلا الفنان.
وفي أعمالها تسعى "العدوان" إلى عكس مظاهر الجمال الذي يحيط بها خلال إقامتها في الأردن وسويسرا، ذلك الجمال الذي يستفزّها للتعبير عنه فنيًّا بما أوتيت من إبداع. إذ تصور سلسلة من لوحاتها رموزًا وأنماطًا من رموز ورسومات الصخور الصفائية المعروفة في الصحراء الأردنية مدموجة بالطبيعة والبيئة السويسرية، وكانت النتيجة حوارًا للثقافات يُبرز جمال كل منطقة في قالب اللوحة.
وأتاح المعرض لزواره الانخراط في حوار حول الأعمال الفنية والثقافات التي ألهمتها، والتشابهات والاختلافات بين بلاد الشام وسويسرا، وكيفية التقاء الثقافات الإنسانية والتعلم من بعضها بعضًا وفق وكالة الأنباء العمانية.