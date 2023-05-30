أعمال روان العدوان الفنية.. حوارية الطبيعة بين الشام وسويسرا

وفي أعمالها تسعى "العدوان" إلى عكس مظاهر الجمال الذي يحيط بها خلال إقامتها في الأردن وسويسرا، ذلك الجمال الذي يستفزّها للتعبير عنه فنيًّا بما أوتيت من إبداع. إذ تصور سلسلة من لوحاتها رموزًا وأنماطًا من رموز ورسومات الصخور الصفائية المعروفة في الصحراء الأردنية مدموجة بالطبيعة والبيئة السويسرية، وكانت النتيجة حوارًا للثقافات يُبرز جمال كل منطقة في قالب اللوحة.