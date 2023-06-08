فريق "ستيريا" شمعة مضيئة في ظلمة الواقع السوري

ويقول مؤسس النادي، شريف حمصي، في تقرير إعلامي لـ"بوسطة دراما"، إنهم أقاموا فكرتهم على أسس علمية في تعليم هذا النوع من الكوميديا، وكيفية تحويل التجارب الحياتية لمادة للضحك.

وأضاف أن الفكرة في الأصل من الـ"ستاند أب" هي معالجة الأفكار إلى أقصى حد، وتطعيمها بالخيال؛ لإيصال الرسالة منها.

ويشير أعضاء النادي إلى أن من الصعوبات التي واجهوها، كيفية إيصال القضايا الحساسة إلى الناس من دون إساءات، واعتماد طرق غير مباشرة لذلك.

ويرى الفريق أن حداثة هذا النمط من الفن في سوريا تحديدًا، يجعلهم بحاجة إلى وقت أكبر للترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.