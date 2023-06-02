سوريا تستذكر شاعر الياسمين الدمشقي نزار قباني (فيديو)

أقامت وزارة السياحة السورية، بالتعاون مع شركة my Syria، حفلاً ثقافياً خيرياً كتحيةً إلى روح الشاعر الراحل نزار قباني، بحضور كوكبة من المثقفين والفنانين.

وتخلل الحفل عرض فيلم قصير عن حياة نزار، ووصلات غنائية لكلمات من أشعاره، من أداء "كورال غاردينيا" وغيرها من الأنشطة.

وقالت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، التي حضرت الحفل، لـ"إرم نيوز"، إنه "لشرف كبير مجرد التواجد في حفل يخص الشاعر الكبير، والأجمل هو الحضور في دمشق التي عشقها نزار وكتب لها أجمل الأشعار.. أنا سعيدة لما سمعت من أغان جسدها كبار الفنانين من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني".

وعبر الدكتور بشار العجمي، ابن شقيقة نزار قباني، عن سعادته بالتواجد في المنزل العربي الذي جمع يوماً ما عائلة الشاعر نزار.. عشت فترة من طفولتي معهم وأنا أستعيد تلك الذكريات الآن، وأجمل ما في هذه الفعالية أنها نابعة من الشباب، خصوصا أولئك الذين في المهجر".

وأضاف لـ"إرم نيوز": "الأكثر جمالاً هو أن هؤلاء الشباب لم يعاصروا فترة نزار، لكن فرحتي تتمثل في أنهم يحفظون قصائده يرددونها وكأنهم كانوا في زمانه.. أهنئ هؤلاء الشباب لحبهم وحرصهم على الحفاظ على الذائقة الأدبية والشعرية الراقية".