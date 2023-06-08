ثقافة
كتابان يوثقان ملحمة الملك غيسار التبتية
ضمن مساعي الحفاظ على ملحمة الملك غيسار التبتية التي يبلغ عمرها 1000 عام صدر كتابان جديدان يتناولان ويوثقان لتلك الملحمة عن مركز أبحاث في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.
وتتضمن ملحمة غيسار حوالي 200 حلقة، وتسرد قصة غزوة ملك تبتي، يعتبر نصف إله، لأعدائه، ومساعدته الناس العاديين في القرن الحادي عشر .
وتم إدراج الملحمة كتراث ثقافي عالمي غير مادي، في العام 2009، ويعتقد أنها واحدة من أطول الملاحم في العالم، وتم نقلها شفهيًا بواسطة المطربين، وغالبًا ما يكونون رعاة أو فلاحين من التبت أو منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم أو مقاطعة تشينغهاي.