العرض الإماراتي "رحل النهار" يفوز بجائزة مهرجان المسرح العربي

وقال مدحت الكاشف رئيس لجنة التحكيم خلال حفل الختام الذي أقيم بمسرح محمد السادس إن خمس مسرحيات من بين 11 ضمن المسابقة الرسمية استوفت الشروط المطلوبة في هذه المنافسة والمتمثلة في "اللغة العربية بالنسبة للنص، و الأداء التمثيلي، والرؤية الفنية، وجودة الإتقان وعلاقتها بالبناء الفني والجمالي والفكري".

وأضاف أن هذه العروض هي "شا طا را" من المغرب و"خلاف" من العراق و"الروبة" من تونس و"رحل النهار" من الإمارات و"بريندا" من المغرب ليقع الاختيار على.. "رحل النهار".

وبدأ الحفل بفقرة غنائية للسوبرانو المغربية سميرة القادري قدمت خلالها "أنشودة المطر" من ألبومها الجديد "حين أهوى".