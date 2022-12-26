عودة المسرح إلى عدن اليمنية بعد غياب لسنوات

بعد غياب دام أكثر من 3 أعوام، تعود العروض المسرحية إلى مدينة عدن من خلال فرقة "خليج عدن" التي اختارت كنيسة قديمة لتقدم فيها عرض "هاملت" من وحي الأدب العالمي للكاتب البريطاني وليام شكسبير.

وقال المخرج عمرو جمال، ابن مدينة عدن، إن المسرحية ستقدم للجمهور باللهجة العدنية، بعد خضوع أعضاء الفرقة لتدريبات من قبل مسرح "شكسبير جلوب" في لندن ومسرح "فولكانو" في ويلز لمدة عامين، بالشراكة مع المركز الثقافي البريطاني.