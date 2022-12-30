حكيم حرب: المسرح صامد إلى ما لا نهاية رغم التكنولوجيا الحديثة

يؤكد المخرج والممثل والمسرحي الأردني حكيم حرب، في حوار مع "إرم نيوز"، أن المسرح سيبقى صامدًا ومستمرًا إلى ما لا نهاية رغم التكنولوجيا الحديثة، موضحاً أن الأزمات العالمية وآخرها جائحة كورونا أثبتت دور المسرح الإيجابي في معالجة حالات اليأس والإحباط، وهو ما التمسه خلال عرضه لمسرحية "حلم ليلة حظر" خلال تلك الفترة.

وأشار حرب إلى أن تجربة مسرح الرحالة والمسرح الجوال التي يعمل عليها منذ سنوات طويلة مسكونة بهاجس البحث عن مسرح لكل الناس، وبرأيه، فقد نجحت هذه التجربة في خلق ثقافة الإقبال على المسرح، كما كان هدفه أيضًا أن" لا يبقى المسرح حكرًا على النخبة والمسرحيين أنفسهم"، حسب تعبيره.

أسست "مسرح الرحالة" أو "المسرح الجوال" على مدى سنوات طويلة.. هل تعتقد أن تجربة المسرح التفاعلي كانت ناجحة؟

مسرح الرحالة هو اسم الفرقة المسرحية التي أسستها في الأردن عام 1991، وما زالت تعمل حتى اليوم، وتقدم عروضها المسرحية داخل وخارج المملكة، وتوجت مسيرتها الطويلة التي تزيد على ثلاثين عامًا بتأسيس مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة الذي تم إطلاق دورته الأولى في منتصف عام 2022، ونستعد حاليًا لإطلاق دورته الثانية.

واستطاع مسرح الرحالة أن يقدم أعمالًا مسرحية متنوعة ومستمدة من نصوص محلية وعربية وعالمية، لكن كافة هذه النصوص كانت تخضع لعملية إعادة كتابة أو إعداد؛ بهدف تطويع النص المسرحي ليكون في خدمة الرؤية الإخراجية الجديدة.

فالإخراج من وجهة نظري ليس مجرد ترجمة حرفية لنص الكاتب، بل هو عملية هدم وبناء للنص عدة مرات خلال التمارين المسرحية اليومية، للوصول إلى نص جديد ورؤية مغايرة تشتبك فكريًا ووجدانيًا مع هموم الناس في زمننا الحاضر، وتتقاطع مع قضاياهم المصيرية..

ولأننا منذ تأسيس مسرح الرحالة مسكونون بهاجس البحث عن مسرح لكل الناس دون تقديم تنازلات فنية وجمالية وفكرية، فقد جعلنا عروضنا المسرحية تتجاوز صالات العرض المغلقة، وذهبنا بمسرحنا نحو أماكن تجمع الجمهور، فقدمنا روائع المسرح العالمي والعربي والمحلي في الساحات والحدائق والمقاهي؛ لأننا نؤمن بأن الجمهور هو العمود الفقري للمسرح، وأن مسرح بلا جمهور يعني مهزلة.