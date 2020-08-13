الشاشة قبل الخشبة.. "نتفلكس" تكسر القاعدة التقليدية للعروض المسرحية

تستعد منصة ”نتفلكس“ لبث المسرحية الموسيقية ”ديانا“رسميا، وذلك لأول مرة قبل عرضها على مسرح برودواي.

وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة في مجال صناعة الترفيه، التي تتعامل مع قيود جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للخبراء، فإن مسارح برودواي ما زالت مغلقة بسبب كورونا، وقد لا يعاد فتحها هذا العام.

وليس من المقرر افتتاح المسرحية الموسيقية التي تستند إلى قصة حياة الأميرة ديانا في برودواي، حتى 25 مايو/ أيار من العام المقبل.

وسيتم تصوير نسخة من المسرحية الموسيقية، تضم فريق برودواي الأصلي، دون جمهور في نيويورك، ولم تحدد نتفلكس بعد تاريخا لموعد بث المسرحية على موقعها.

وقال منتجو مسرحية ”ديانا“ في بيان مشترك: ”على الرغم من أنه لا يوجد بديل للمسرح الحي، إلا أننا نتشرف بأن نكون جزءا من الترفيه الجيد الذي توفره نتفلكس لمشتركيها في جميع أنحاء العالم“.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يذهب فيها عرض برودواي مباشرة إلى الشاشة الصغيرة قبل ظهوره المسرحي الحي.

وتم بث عروض برودواي سابقا، ولكن فقط بعد أن تم عرضها للجمهور.

في الوقت نفسه، تسعى صناعة الترفيه إلى تغيير وجهات نظرها والتكيف مع إغلاق المسارح من خلال النظر في البدائل عبر الإنترنت.

وتواجه صناعة السينما نفس المعضلة، حيث تختار العديد من الاستوديوهات إصدار الأفلام مباشرة إلى خدمات البث بدلا من دور السينما.