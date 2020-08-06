"الروبوتات" تكتب أول مسرحية في العالم

شرع فريق بحثي من قسم الذكاء الاصطناعي في جامعة تشارلز التشيكية، وبالتعاون مع خبراء في مسرح أفاندا وأكاديمية الفنون التمثيلية في العاصمة التشيكية براغ، بإنشاء مشروع أول مسرحية في العالم تكتبها ”الروبوتات“ بالكامل.

وشرح رودولف روزا، الباحث المشارك في المشروع الذي يحمل اسم THEaiTRE، أن الفكرة وضعها منشئ الأفكار الريادية في التشيك، توماس ستودينيك، إذ اقترحها كوسيلة للاحتفال بالذكرى المئوية لمسرحية ”رور رور“، وهي مسرحية خيال علمي للكاتب التشيكي كاريل زابيك، عرضت عام 1921، وأدخلت للمرة الأولى مصطلح ”روبوت“ إلى اللغة الإنجليزية والخيال العلمي ككل.

ووفقا لصحيفة UPI الأمريكية، يعتقد توماس، أنه يجب الاحتفال بمئوية المسرحية بالشكل الصحيح، والخروج بفكرة إبداعية من القصة، إذ تتحدث الفكرة عن الآتي: قبل 100 عام، كتب رجل مسرحية عن الروبوتات، ماذا لو كتب اليوم روبوت مسرحية عن الرجال؟

وكشف روزا، أن الفريق يعمل مع نماذج الذكاء الاصطناعي التي نجحت سابقا في توليد أجزاء من النصوص، بما في ذلك القصيدة والحوار.

وأضاف: ”مع اقتراب الذكرى المئوية لمسرحية (رور رور) هدفنا الرئيس واضح وثابت، إذ بحلول يناير 2021، نحن بحاجة إلى عرض مسرحي للعرض الأول“.

وبين أن الفريق يهدف إلى الانتهاء من النص في أيلول/سبتمبر المقبل، لإعطاء فرقة المسرح مساحة من الوقت لتحويله إلى إنتاج كامل.