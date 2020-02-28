مسرحية ”أنياب“ الكردية توصل صوت المرأة الإيزيدية إلى العالم (صور)

قدمت فرقة ”هوار“ للمسرح في كركوك عرضها المسرحي المونودرامي (أنياب)، خلال فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بدورته الثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت مشاركة هذه المسرحية المونودرامية (عرض الممثل الواحد) من إقليم كوردستان العراق، وهي من تأليف عبدالرزاق محمد، وتنفيذ موسيقي رزكار رؤوف، وديكور وإضاءة برهم خيال، وتمثيل ليلى فارس، وسينوغرافيا إخراج نجاة نجم.

وتتحدث المسرحية عن المأساة الإيزيدية والإنسانية بشكل عام والمذابح التي تعرض لها ضحايا تنظيم داعش، عبر قصة امرأة تعرضت للاغتصاب والضرب على يد الإرهابيين، الذين قتلوا أهلها وانتهكوا بلدها، في صورة أبدع فيها صانعو العرض، الذي أثار كثيرا من الأسئلة.

أعادت المسرحية ضرورة مناقشة القضايا الكبيرة عبر العمل الفني، فالمنتج الإبداعي أمام مسؤوليات ملحة تجاه المجتمعات التي تعاني العديد من المشاكل على الصعيد الثقافي والاجتماعي والمعيشي وغير ذلك، وتمكن من إيصال صوت المرأة الإيزيدية والقضية الكردية والإبادة الجماعية باللغة العربية من خلال ممثلة عربية إلى العالم ككل.

وانطلقت فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في نسخته الثالثة تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمشاركة أكثر من 600 فنان وضيف يمثلون 60 دولة عربية وأجنبية.

وتضمن المهرجان عدة فعاليات وعروضاً مسرحية للمونودراما وحفلات غنائية للفنانين من مختلف دول العالم، و ناقشت الندوات التحديات والفرص في الوسط الفني والخروج بتوصيات تساهم في دفع عجلة الفن من خلال تضافر الجهود والطاقات.