وفاة الكاتب المسرحي لينين الرملي

رحل الكاتب المسرحي لينين الرملي عن عالمنا، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ75 عاما، بعد رحلة صراع مع المرض استمرت لسنوات عديدة.

وقالت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة ”الرملي“، في تصريحات صحفية، إنها أبلغت بخبر الوفاة من قبل المسشتفى؛ لافتة إلى أنهم لم يحددوا بعد موعد تشييع الجنازة.

وكشفت الكاتبة فاطمة أن ”لينين الرملي كان يرقد في غرفة الرعاية المركزة منذ 7 أيام بعد تدهور حالته الصحية“.

يذكر أن لينين فتحي الرملي ولد عام 1945، وهو من أبرز كتاب المسرح، وكون ثنائيا فنيا مع الممثل محمد صبحي في العديد من أبرز مسرحياته.

كان أبرز ما يميز لينين الرملي، حسه الساخر والناقد في كتابة المسرح.