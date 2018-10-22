محمد صبحي يكشف كواليس مسرحيته الجديدة “خيبتنا” (فيديو)

كشف الفنان المصري محمد صبحي كواليس مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم “خيبتنا” حيث عكف على كتابتها منذ 14 عامًا مع بداية غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، وتعطل عرضها وتنفيذها أكثر من مرة قبل 9 سنوات.

وقال صبحي إن مسرحيته الجديدة عكف على كتابتها منذ عام 2004 وتحديدًا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وتدمير الحضارة العراقية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم” والذي يعرض على فضائية “تن”، أنه عمل على عرض العمل المسرحي الجديد في عام 2009، ولكن الأعمال الدرامية أعاقته عن تنفيذها، وتم تأجيلها إلى شهر مارس من عام 2011، إلا أن قيام ثورة يناير أعاقته مرة أخرى وتم تأجيله لأجل غير مسمى.

وعن كواليس المسرحية، قال الفنان المصري إنها ترصد حالة الخيبة المسيطرة على الأوضاع الراهنة، مبينًا أن الجميع لم يفكر في المتآمر، ولم يفكر المواطن في الدور الواجب عليه في مواجهة هذه المخططات.

ولفت إلى أن العمل المسرحي الجديد يتطرق إلى الثورات التي حدثت في الدول العربية، فضلًا عن مواقف أقدم عليها العراقيون مثل منح الورد للأمريكان لحظة اقتحامهم بلادهم.

وأشار إلى أن المسرحية تتناول تحطيم الشعب السوري لبلده بيده أكثر مما قاموا به الأعداء، ووصف ما يسمى بثورات الربيع العربي بأنها كانت “عبرية وجحيمًا”.

وأكد أن مصر خاضت الحرب الأشرس والأقوى مقارنة بالدول الأخرى لأن الله ابتلاها بالإرهاب المستمر الذي يريد تدميرها.