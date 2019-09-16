وفاة الكاتب والناقد المسرحي المصري أحمد سخسوخ

توفي الكاتب والناقد المسرحي المصري أحمد سخسوخ، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 72 عامًا؛ بعد أزمة صحية قصيرة.

وقالت وزارة الثقافة المصرية في بيان، إن ”ميدان النقد المسرحي المصري والعربي فقد أحد فرسانه“.

وأضافت أن الراحل ”ترك إرثًا ثمينًا في فن المسرح والدراما، سيبقى خالدًا في تاريخ هذا المجال“.

ولد ”سخسوخ“ عام 1947، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم الدراما والنقد المسرحي عام 1975، وتابع دراسته بمعهد العلوم المسرحية في جامعة فيينا بالنمسا.

شغل العديد من المناصب، منها رئيس قسم الدراما والنقد ووكيلًا ثم عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1989، وجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2008، وجائزة التميز في النقد المسرحي من اتحاد كتاب مصر.

وأصدر عشرات المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية التي تُرجم بعضها إلى لغات أجنبية، منها (المسرح المصري في مفترق الطرق)، و(توفيق الحكيم مفكرًا ومنظرًا مسرحيًا)، و(تجارب شكسبيرية في عالمنا المعاصر)، و(نجيب الريحاني من عصر الازدهار إلى انسداد شرايين الكوميديا).