محمد رمضان يهاجم عددًا من جمهوره ويدفعهم عن المسرح (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر اعتداء الفنان المصري محمد رمضان، على عدد من جمهوره، خلال حفله الذي أقيم في مدينة الساحل الشمالي شمال البلاد، الجمعة الماضي.

ويُظهر الفيديو هجوم ”رمضان“ على عدد من الجمهور الذين صعدوا المسرح لالتقاط الصور معه، لكنه دفعهم بقوة وأسقطهم على الأرض.

ورغم الهجوم الذي تعرض له ”رمضان“ تزامنًا مع تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يعلّق على الموقف حتى الآن.

وشهد الحفل حالة من الفوضى بين الجمهور والأمن المكلف بالتأمين، فضلًا عن المناوشات بين بعض الشباب وأفراد الأمن المتواجدين على المسرح، مما أدى لإيقافه لبعض الوقت، قبل أن تتم السيطرة على الموقف.

وأحيا الفنان محمد رمضان، حفلًا، مساء يوم الجمعة الماضي، استمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت، داخل أحد منتجعات الساحل الشمالي، تحت شعار“أقوى حفل في الساحل“.