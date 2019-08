محمد رمضان يهاجم عددًا من جمهوره ويدفعهم عن المسرح (فيديو)

View this post on Instagram

فمع انطلاقه حدث تدافع من الجمهور الذي لم يحصل على تذاكر لحضور الحفل وقام باختراق السور الحديدي. وتدخل الأمن لمنع الجمهور في البداية إلا أن كثرتهم وتدافعهم الشديد أديا إلى اشتباك "البودي جارد" المكلف بتأمين الحفل معهم لمنعهم بالقوة، وهو ما أغضب كثيرين وأبدى محمد رمضان رد فعل غاضبًا تجاه ما حدث في بداية حفله الذي كاد يفسد ويتحول إلى ساحة معارك،