محمد رمضان يهاجم عددًا من جمهوره ويدفعهم عن المسرح (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر اعتداء الفنان المصري محمد رمضان، على عدد من جمهوره، خلال حفله الذي أقيم في مدينة الساحل الشمالي شمال البلاد، الجمعة الماضي.
ويُظهر الفيديو هجوم ”رمضان“ على عدد من الجمهور الذين صعدوا المسرح لالتقاط الصور معه، لكنه دفعهم بقوة وأسقطهم على الأرض.
ورغم الهجوم الذي تعرض له ”رمضان“ تزامنًا مع تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يعلّق على الموقف حتى الآن.
وشهد الحفل حالة من الفوضى بين الجمهور والأمن المكلف بالتأمين، فضلًا عن المناوشات بين بعض الشباب وأفراد الأمن المتواجدين على المسرح، مما أدى لإيقافه لبعض الوقت، قبل أن تتم السيطرة على الموقف.
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فمع انطلاقه حدث تدافع من الجمهور الذي لم يحصل على تذاكر لحضور الحفل وقام باختراق السور الحديدي. وتدخل الأمن لمنع الجمهور في البداية إلا أن كثرتهم وتدافعهم الشديد أديا إلى اشتباك ”البودي جارد“ المكلف بتأمين الحفل معهم لمنعهم بالقوة، وهو ما أغضب كثيرين وأبدى محمد رمضان رد فعل غاضبًا تجاه ما حدث في بداية حفله الذي كاد يفسد ويتحول إلى ساحة معارك، . . . . . . . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal
وأحيا الفنان محمد رمضان، حفلًا، مساء يوم الجمعة الماضي، استمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت، داخل أحد منتجعات الساحل الشمالي، تحت شعار“أقوى حفل في الساحل“.