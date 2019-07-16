مهرجان قرطاج يستحضر صراع الأندلس من خلال مسرحية ”ملوك الطوائف“

يشهد مهرجان قرطاج الدولي في تونس، اليوم الثلاثاء، عرضين لمسرحية ”ملوك الطوائف“، التي تتناول صراع ”ملوك الطوائف“ في الأندلس بين بعضهم البعض، خلال المرحلة التي ظهرت خلالها دويلات صغيرة بين العامين 1023 و1091 على أنقاض الدولة الأموية في إسبانيا.

ومسرحية ”ملوك الطوائف“، التي تعرض لأول مرة في تونس، هي مسرحية غنائية، من تأليف وتلحين منصور الرحباني (1925 – 2009) وشاركه ابنه مروان في تقديم بعض الألحان إضافة إلى إخراجها، في عودة إلى الفترة التي ظهرت فيها دويلات صغيرة.

وتتكون المسرحية من فصلين اثنين ويدوم عرضها ساعتين وخمسين دقيقة، وتحكي قصة بدء الانهيار العربي في الأندلس، بسبب الفرقة والتخاذل والاستقواء بالأجنبي طمعًا في البقاء على الكرسي، وهو عمل يسافر بالجمهور إلى إسبانيا ليروي سقوط الدولة الإسلامية هناك.

وقال مخرج المسرحية مروان الرحباني، خلال ندوة صحفية بالعاصمة تونس، إن مسرحية ”ملوك الطوائف“ ستعرض للجمهور في نسختها الأصلية، وإن النص والموسيقى لم تطرأ عليهما أي تغييرات.

وأضاف مروان الرحباني أن مسرحية ”ملوك الطوائف“ تعرض بشكل مكثف في الدول الأوروبية، وأنها لم تتعدّ الأربعة عروض في العالم العربي.

بدورها، عبرت النجمة اللبنانية هبة طوجي عن سعادتها للقائها الجمهور التونسي كممثلة لا كفنانة، مشيرة إلى أن هذه هي المشاركة الرابعة لها في عمل مسرحي وليست المرة الأولى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها النجمة هبة طوجي على مسرح مهرجان قرطاج الدولي، فقد سبق لها أن أحيت حفلًا فنيًا ناجحًا العام الماضي برفقة زياد الرحباني.

يشار إلى أن مهرجان قرطاج الدولي في دورته الخامسة والخمسين، افتتح يوم 11 يوليو/تموز بعرض باليه ”بحيرة البجع“ لتشيكوفيكسي، وسيختتم المهرجان فعالياته بحفل للمطرب التونسي صابر الرباعي يوم 20 أغسطس/ آب المقبل.

وستسجل الدورة الخامسة والخمسون لمهرجان قرطاج الدولي عروضًا فنية ومسرحية متنوعة بمشاركة نجوم عرب أبرزهم: كارول سماحة، وفايا يونان، ونور مهنا، وراغب علامة، وعاصي الحلاني.