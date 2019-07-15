لطيفة التونسية تكشف لـ“إرم نيوز“ سر عودتها لمهرجان قرطاج وتتحدث عن ”مفاجآت“ (فيديو)

قالت الفنانة لطيفة التونسية إنها متحمسة للقاء جمهورها والغناء على مسرح مهرجان قرطاج الدولي، وذلك بعد غياب دام سنوات طويلة.

وتأتي عودة لطيفة إلى مهرجان قرطاج الدولي بعد 9 سنوات من الغياب، بعد تدخّل من وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، الذي أقنعها بالعدول عن قرارها الذي اتخذته؛ احتجاجًا على إلغاء حفلين لها كانا مبرمجين في مهرجاني بنزت الدولي وصفاقس.

وأكدت لطيفة التونسية، في حوار مع ”إرم نيوز“، أنها لا تعلم من هي الأطراف التي تقود مؤامرة لمنعها من الغناء في تونس، قائلة: ”لا أعلم … الله وحده يعلم“، لكنها أكدت أنها تسامح كل من يسيء إليها.

وبخصوص مفاجآتها لجمهورها في تونس، قالت لطيفة إنها ”ستغني 3 ألبومات جديدة وعددًا من الأغاني التي لم يستمع لها الجمهور من قبل، إضافة إلى تحضيرها لعرض تونسي مع مجموعة من الراقصين وعدد من المفاجآت الأخرى“.

وستحيي الفنانة حفلها بقرطاج الدولي يوم 19 تموز/يوليو الجاري، فيما ستحيي حفلات أخرى في كل من مهرجان تستور الدولي وبنزرت الدولي وقابس الدولي والمنستير الدولي والمهدية الدولي، وستختم جولتها الصيفية يوم 4 آب/أغسطس المقبل في مهرجان طبرقة الدولي.

ودائمًا ما تتهم لطيفة أطرافًا وأشخاصًا سياسية في تونس بالوقوف وراء منعها من الغناء في بلادها، حيث إنها مغيبة عن المهرجانات الدولية التونسية منذ أكثر من 9 سنوات.