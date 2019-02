تصميم مبهر.. تعرّف على أسرار مسرح المرايا في السعودية (فيديو)

كشف منظمو مهرجان “شتاء طنطورة” المقام حاليًا في المنطقة القديمة من محافظة العلا شمال السعودية، اليوم الإثنين، عن أسرار مسرح المرايا الفريد من نوعه، والذي يحتضن الفعاليات الفنية الكبرى المرافقة لأطول مهرجان سياحي تشهده البلاد.

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان في موقع “تويتر” لقاءً مع مدير مشروع المسرح، ماسيمو فوغلياني، ومدير المشاريع الإنشائية ،المهندس طلال الماس، ليتحدثا أول مرة عن فكرة المسرح الكبير الذي لا يكاد يُرى رغم ضخامته.

ويقول فوغلياني والماس، وهما اللذان قادا فريق العمل في مشروع مسرح المرايا: إن فكرة إقامة مسرح جدرانه من المرايا ولدت من حرصهم على عدم منافسة المبنى الذي سيبنونه لأي من الآثار والصخور القائمة في الموقع التاريخي، الذي سيحتضن فعاليات المهرجان.

ومن أجل ذلك، وقع الاختيار على إنشاء مبنى تكون جدرانه بالكامل من المرايا، لتعكس الطبيعة المحيطة بالبناء الضخم، بصخورها وآثارها، دون أن يظهر بناء المسرح.

وبينما يتحدث الرجلان عن المسرح الذي شد أنظار زوار المهرجان من مختلف دول العالم، يظهر خلفهما مسرح المرايا بجدرانه العاكسة لكل ما هو أمامها، باستثناء مداخل البناء التي تعد المؤشر الوحيد على أن ثمة بناءً في الوادي الذي يتوسط صخور عملاقة تشكل بقايا حضارات عريقة عاشت هنا.

ويعد المسرح أبرز معالم المهرجان الذي احتضن لحد الآن حفلات فنية لكبار فناني العرب والعالم، بينهم محمد عبدة، وماجدة الرومي، والموسيقار عمر خيرت، وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون، والفنان الأوبرالي العالمي، أندريا بوتشيلي، وسيعزف عليه، يوم الجمعة القادم، الموسيقار ياني.

The wonder of Maraya, the mirror concert hall in Al-Ula desert, where we are performing. -Yanni

Music by Yanni pic.twitter.com/uCnuSXoDbd

— Yanni (@Yanni) February 4, 2019