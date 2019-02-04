مسلح يطلق النار على السجن العام في تبوك السعودية

أطلق شخص مسلح، اليوم الاثنين، النارَ من سلاح كان بحوزته، على بوابات السجن العام في مدينة تبوك السعودية، قبل محاولة لاقتحام بوابة السجن بسيارة كان يقودها.

وأحبط أفراد الحراسات الخاصة العاملين في بوابة السجن محاولة الاقتحام، التي وقعت قرابة الساعة الثانية فجر الاثنين، والتي بدأت بإطلاق نار وانتهت بالفشل وضبط المنفذ.

وقالت مصادر خاصة إن الحادثة “كانت عبارة عن اقتحام سيارة يقودها شخص حاول إطلاق النار على البوابة، ولكن يقظة أفراد رجال الأمن التابعين لإدارة سجن تبوك الذين يقفون على حراسة البوابة أفشلت المحاولة؛ إذ تمّت السيطرة على الشخص وإحالته مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص، حسب صحيفة “سبق”.

ولم تتبيَّن -حتى الآن- دوافع المقتحم، ومن المتوقع أن يَصدُر بيانٌ صحفي اليوم من الإدارة العامة للسجون بوزارة الداخلية.