مهرجان المسرح العربي يعود للقاهرة (صور)

افتتحت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، الخميس، فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان المسرح العربي.

وتستمر فعاليات العروض المسرحية حتى 16 من كانون الثاني/ يناير الجاري، بمشاركة 27 عرضًا مسرحيًا، تستقبلها خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويشارك في المهرجان 400 مسرحي عربي وأكثر من 250 مسرحيًا مصريًا، وعدد من المثقفين والفنانين العرب والمصريين، على رأسهم الفنانة الكويتية سعاد عبدالله، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والفنان المصري الكبير يحيى الفخراني.

وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني المسرحي، وأعقبه عرض فيلم تسجيلي عن الهيئة العربية للمسرح، وآخر عن شخصية صاحب كلمة اليوم العربي للمسرح وهو الفنان الجزائري سيد أحمد قدومي.

ويكرم المهرجان في دورته الجديدة عدداً من الفنانين منهم: أشرف عبد الغفور، وآمال بكير، وجلال الشرقاوي، ورشوان توفيق، وسميحة أيوب، وسمير أحمد، وسمير العصفوري، وسميرة عبدالعزيز، وسمير غانم.