“الثقافة المصرية” تستعد للدورة 11 من مهرجان المسرح العربي

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بالأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله؛ لبحث الترتيبات الخاصة بانعقاد الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي تستضيفه مصر في الفترة من 10 إلى 16 يناير/كانون الثاني 2019.

وأشادت وزيرة الثقافة، وفق بيان للوزارة، بالمشروع الحضاري الذي يتبناه الشيخ سلطان بن محمدالقاسمي، حاكم إمارة الشارقة في دولة الإمارات، مشيرة إلى اهتمام وترحيب كبيرين من الدولة المصرية بعقد هذه الدورة، مؤكدة أن الوزارة بكافة قطاعاتها ستكون مستعدة لتقديم كل ما يضمن جعل هذه الدورة مميزة ونوعية.

من جانبه، أكد الأمين العام حرص الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، على ترسيخ التعاون الخلاق خدمة لتنمية المسرح العربي، مشيرًا إلى مبادرته بشأن تأسيس مهرجانات مسرحية محلية في الدول العربية التي تفتقر لذلك.

وقد أثنى الأمين العام على الروح الإيجابية التي تجدها الهيئة العربية للمسرح في مصر دومًا، مضيفًا أن الهيئة تطمح إلى أن تكون الدورة الحادية عشرة متميزة.

الجدير بالذكر أن الاجتماع عقد في شرم الشيخ عقب افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحضره رئيس البيت الفني المخرج إسماعيل مختار، والحسن النفالي مسؤول الإدارة والتنظيم، وغنام غنام مسؤول النشر والإعلام.