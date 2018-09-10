إيران توقف شخصيتين ثقافيتين بارزتين بسبب مسرحية

أوقفت السلطات في طهران شخصيتين بارزتين في أوساط المسرح بسبب إعلان لمسرحية لشكسبير، يظهر فيها رجال ونساء يرقصون معًا، بحسب ما نقلت وكالة “إيسنا” شبه الرسمية، اليوم الإثنين.

وذكرت الوكالة أن مريم كاظمي مخرجة مسرحية “حلم ليلة صيف” وسعيد أسعدي مدير “مسرح طهران”، أُوقِفا الأحد بناء على إشارة قضائية.

ونقلت الوكالة عن شهرام كرامي مسؤول قسم الفنون المسرحية في وزارة الثقافة والإرشاد الديني، أن دافع التوقيف هو “نوع الموسيقى” و”حركات” الممثلين، مضيفًا أن “المشكلة هي في الشريط الإعلاني، وليست في المسرحية نفسها”.

وانتشر المقطع الترويجي للمسرحية بشكل كبير على وسائل التواصل، ويظهر فيه رجال ونساء يرقصون معًا، وهو ما يخالف قوانين الجمهورية الإسلامية.

وذكرت وكالة “إيرنا” الرسمية أن السلطات القضائية حدّدت قيمة الكفالة للإفراج عن كلّ منهما بـ3 مليارات ريال، ما يُعادل 190 ألف يورو.

وأُوقِفت مريم كاظمي وسعيد أسعدي بعد 7 ليال من عرض المسرحية، أما عرض مساء يوم أمس الأحد فقد ألغي.