فوز عرض “الشقف” بجائزة مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي في الأردن

فاز العرض التونسي/الكندي “الشقف”، للمخرجين سيرين قنون ومجدي بومطر، بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في الدورة الـ13 لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي في الأردن، التي أسدل الستار عليها يوم أمس الخميس.

وأعربت المخرجة سيرين قنون في كلمتها عقب تسلم الجائزة بحفل الختام على مسرح المركز الثقافي الملكي، عن سعادتها بما تلقاه أعمال المخرجات التونسيات من تقدير في المهرجانات العربية والدولية.

وأهدت الجائزة إلى روح والدها الراحل المخرج عز الدين قنون صاحب فكرة العرض الفائز.

وفاز بالجائزة الفضية في المهرجان العرض السويسري (نساء) إخراج أنينا جيندريكو، فيما ذهبت الجائزة البرونزية للعرض التونسي (الأرامل) إخراج وفاء طبوبي.

وحصل التونسي عبد المنعم شويات على جائزة أفضل ممثل في المهرجان، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مناصفة للسورية ندى الحمصى واللبنانية صوفيا موسى.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة السينوغرافيا لعرض (الشقف) أيضًا، وهو من إنتاج مسرح الحمراء والمركز العربي الأفريقي للتكوين والبحوث المسرحية و(إم سي سبابس) الكندية.

وفي بيانها الختامي أوصت لجنة التحكيم برئاسة المخرج محمد الضمور بالفصل في الدورات القادمة من المهرجان بين العروض الجماعية وعروض المونودراما، على أن تقام عروض المونودراما على هامش المهرجان.

كما أوصت اللجنة بإصدار نشرة يومية لاستعراض النشاط اليومي للمهرجان والتعريف بالفرق المشاركة ومضمون العروض المقدمة، وكذلك الاهتمام بإصدار كتيبات لتعريف الفرق الأجنبية بالمسرحين الأردني والعربي.

وكرّم المهرجان في حفل الختام الإماراتي محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة العالمية للمسرح.