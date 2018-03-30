في دورته الأولى.. مهرجان الإسكندرية يتحدى “المسرح العربي”

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين ورئيس مهرجان الإسكندرية المسرحي، وجود أي صدام بينه وبين مهرجان المسرح العربي الذي ستبدأ فاعلياته غدًا السبت.

وقال زكي في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”: “إقامة مهرجان نقابة الممثلين المسرحي، بالتزامن مع فاعليات مهرجان المسرح العربي جاء بمحض الصدفة، ولا توجد أي نية سيئة للتأثير على أجواء المسرح العربي، فقد سمعت أن الهدف هو سرقة الأضواء من مهرجان المسرح العربي، ولكني لا أحب الالتفات إلى مثل هذه الأمور، التي دائمًا ما يقف خلفها معدومو الضمير، كما أن هناك اختلافًا في أهداف المهرجانين، الأول يهدف للمنافسة العربية بين الفرق المسرحية، والثاني هدفه كشف المواهب الشابة”.

وعن الأزمة المادية التي تواجه المهرجان، قال: “أتحرك بميزانية محدودة، ولذلك حاولت التكيف مع الإمكانيات المتاحة، خاصة أن موارد نقابة الممثلين ضعيفة جدًا، ولكني أتمنى أن تدعم الدولة المهرجان في دوراته المقبلة”.

المعروف أن مهرجان الإسكندرية المسرحي في دورته الأولى، يكرم الراحل محمود عبدالعزيز، ويقام في الفترة من 1 حتى 4 أبريل 2018، ويرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ومديرا المهرجان الفنانان إيهاب يونس ورامي نادر.

ويشارك في المهرجان فنانون من أعضاء نقابة المهن التمثيلية وطلاب من المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن قسم المسرح في كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

ويضم المهرجان 7 عروض تتنافس على مجموعة من الجوائز في المجالات المسرحية المختلفة، كما تم اختيار لجنة تحكيم من منتجين ومخرجين وفنانين ممثلين، منهم المنتج هاني أسامة والمخرج محمد مصطفى، والمخرج مجدي الهواري، والممثل أحمد صيام والملحن السكندري الدكتور محمد حسني والفنان إسلام عبدالشفيع.

وينطلق المهرجان بالعرض المسرحي “سلم نفسك” إخراج الفنان خالد جلال.