4 جوائز للسينما السورية في ختام مهرجان الإسكندرية

حصدت المشاركة السورية في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ33، والذي اختتمت فعالياته أمس الخميس، 4 جوائز، تنوعت بين جائزة لجنة التحكيم الخاصة لـ”مسابقة الفيلم العربي نور الشريف”، التي حصل عليها فيلم “الأب” للمخرج باسل الخطيب، فيما حصل الفنان القدير أيمن زيدان على جائزة أفضل ممثل.

وأكد زيدان تعليقاً على جائزته عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، أن كل ما يعنيه من الجوائز أنه لم يزل سورياً يثبت نفسه رغم الحرب، ومعتبراً أن جائزته الحقيقية أن يعود وطنه معافى.

كما حصل فيلم “ما ورد” للمخرج أحمد إبراهيم أحمد على جائزة “أحمد الحضري” للفيلم الأول والثاني.

وذهبت جائزة “عمر الشريف” لأفضل ممثل، للممثّل محمد الأحمد عن فيلم “رجل و 3 أيام” من إخراج جود سعيد.