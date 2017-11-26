تعرف على الفائزين بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الإماراتية (صور)

حاز خمسة مبدعين عرب جائزة “سلطان بن علي العويس” الثقافية في الإمارات، من بين 1662 مرشحًا، تقدّموا لنيل الجائزة في مجالات الشعر والرواية والمسرح والدراسات المتعلقة بمجال الثقافة.

وأعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الأحد، أسماء الفائزين بجوائز الدورة الـ15 (2016 -2017)، وهم: الشاعر اللبناني شوقي بزيع عن فئة الشعر، والمسرحية الروائية اللبنانية هدى بركات، والقاص العراقي عبدالخالق الركابي في حقل القصة والرواية.

كما منحت لجنة التحكيم جائزة الدراسات الأدبية والنقد للناقد التونسي الدكتور حمادي صمود، فيما حاز جائزة حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية الخبير الاقتصادي والمالي اللبناني جورج قرم.

وقال الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد في بيان صحفي، إن “لجنة التحكيم اختارت منح جوائز هذه الدورة لهؤلاء المبدعين والأدباء والمفكرين من بين 1662 مرشحًا، وهم إجمالي عدد المتقدمين لنيل جوائز العويس الثقافية، لما تمثله تجربتهم من عمق وأصالة وقوة تعبير تصبّ في خانة الثقافة العربية المعاصرة”.

وأضاف أحمد: “بالنسبة لجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي -التي تُمنح من قبل مجلس الأمناء- فقد بلغ عدد المرشحين 237 مرشحًا وستعلن الأمانة العامة اسم الفائز في وقت لاحق”.

وسيقام حفل توزيع الجوائز في منتصف آذار/ مارس المقبل.