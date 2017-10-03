وزير الثقافة الإماراتي يتلقى نسخة من كتاب رئيس التحرير “للخلف دُر”

تقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة من الكتاب الجديد “للخلف دُر” للزميل رئيس التحرير تاج الدين عبدالحق.

وقد أثنى الشيخ نهيان خلال اللقاء الذي جرى في قصره بأبوظبي على الجهود التي يقوم بها الزميل عبدالحق وعلى دوره في تطوير مهنة العمل الصحفي بدولة الإمارات.

كما أشاد بالمستوى الفني الذي تتسم به كتاباته الصحفية.

وذكر الشيخ نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات ستكون ضيف الشرف بمعرض عمّان للكتاب.

يذكر أن الزميل تاج الدين عبدالحق سيقوم، خلال معرض عمان الدولي للكتاب الذي ينطلق الأربعاء، بالتوقيع على كتابه الجديد “للخلف دُر”، وعلى الطبعة الثانية من كتابه “أعلام وإعلام”.

وتجدر الإشارة إلى أن دار نهضة مصر هي الناشر للكتابين المذكورين، وقد نفدت الطبعة الأولى من الكتاب الأول” أعلام وإعلام” فيما سيتم التوقيع على الكتاب الجديد “للخلف دُر” بعد معرض عمان، تباعًا في كلّ من معرض الشارقة للكتاب في الأول من نوفمبر، ومعرض القاهرة للكتاب في شهر يناير.