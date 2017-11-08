كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟ (صورة)

ردت الفنانة الإماراتية أحلام على قرار إدارة “إم بي سي” باستبعادها من المشاركة في الموسم الجديد من “ذا فويس”، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، موضحة أن قرارهم لن يؤثر على تقديرها ومحبتها لهم.
وقالت: “محبتي لكم لم ولن تتغير، كنتم وستظلون بيتي الأول والدعم الكبير لأحلام، شكرًا على تقديركم لي دائمًا وأبدًا”.
وكانت شبكة قنوات “إم بي سي” أعلنت، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي استبعاد الفنانة أحلام من لجنة تحكيم الموسم الرابع من برنامج “ذا فويس”، لافتةً إلى أنه طرأ تعديل على هوية لجنة الحكام حلّت بموجبه الفنانة نوال الكويتية بدلًا من أحلام.
وقالت “إم بي سي” في بيان مقتضب نشرته على الصفحة الرسمية لبرنامج “ذا فويس” على موقع “تويتر”: إن فريق الإنتاج يعمل في الوقت الحالي على إتمام التعديلات اللوجيستية والفنية والتقنية الناجمة عن هذا التبديل.
وقالت “إم بي سي” في بيان مقتضب نشرته على الصفحة الرسمية لبرنامج “ذا فويس” على موقع “تويتر”: إن فريق الإنتاج يعمل في الوقت الحالي على إتمام التعديلات اللوجيستية والفنية والتقنية الناجمة عن هذا التبديل.