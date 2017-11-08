كيف ردت أحلام على ” إم بي سي” بعد استبعادها من “ذا فويس”؟ (صورة)

ردت الفنانة الإماراتية أحلام على قرار إدارة “إم بي سي” باستبعادها من المشاركة في الموسم الجديد من “ذا فويس”، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، موضحة أن قرارهم لن يؤثر على تقديرها ومحبتها لهم.

وقالت: “محبتي لكم لم ولن تتغير، كنتم وستظلون بيتي الأول والدعم الكبير لأحلام، شكرًا على تقديركم لي دائمًا وأبدًا”.

