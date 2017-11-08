هل تكون السياسة وراء إزاحة أحلام من “ذا فويس”؟

شكل خبر إعلان الفنانة الكويتية نوال، عبر صفحتها الرسمية “تويتر”، انضمامها لأعضاء لجنة التحكيم في برنامج “ذا فويس” مفاجأة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الفنانة الإماراتية أحلام سبق وشاركت في مرحلة “الصوت وبس”، ومرحلة المواجهة.

وانضمت أحلام للجنة “ذا فويس” لهذا العام هي والنجم المصري محمد حماقي، إضافة إلى الفنان اللبناني عاصي الحلاني المتواجد منذ المواسم الماضية. ما تسبب بالكثير من علامات الاستفهام، حول مصير الفنانة أحلام، وهل إعلان نوال جاء كبديل عنها أم لا؟.

ورغم عدم صدور أي بيان رسمي سواء من أحلام أو من فريق البرنامج، لكن تغريدة كتبتها الفنانة الإماراتية قد تكون وراء تصريح الكويتية نوال.

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