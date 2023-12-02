"وداعًا طبريا"... وثائقي يروي رحلة المنفى واللجوء القاسية

يشدّ الفيلم الوثائقي "وداعًا طبريا" الأنظار خلال مشاركته في مهرجان للسينما النسائية في فرنسا، وسط سياق متوتّر مع استمرار الحرب في غزة، ويروي الفيلم قصة المنفى الاختياري لبطلته ويستبطن رحلة اللجوء الفلسطينية القاسية بعد نكبة 1948.

الفيلم الذي رشحته وزارة الثقافة الفلسطينية قبل شهرين لجوائز "الأوسكار" هو من إنتاج فلسطيني قطري فرنسي بلجيكي، وتدور أحداثه حول شخصية الفنانة هيام عباس، وهي والدة مخرجة الفيلم لينا سوالم.

وتغادر بطلة الفيلم في أوائل العشرينيات من عمرها، قريتها الفلسطينية لتحقق حلمها بأن تصبح ممثلة في أوروبا، تاركة وراءها والدتها وجدتها وأشقاءها السبعة، لتعود بعد 30 عامًا بصحبة ابنتها المخرجة لينا سوالم إلى القرية.