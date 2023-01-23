مريم الزعابي: الرواية تتسيّد المشهد الأدبي في الإمارات

،اعتبرت الروائية الإماراتية مريم الزعابي أن الإتقان والتميز في أدب الطفل هو مفتاح النجاح والعبور لكل الفنون الأدبية الأخرى.

وأقرت الزعابي بتسيّد الرواية في المشهد الأدبي في الإمارات، حيت يتسابق الكتّاب والكاتبات لحجز مقاعدهم في الساحة الأدبية في ظل ازدهار ثقافي بالدولة يحفز على مناخ الفكر والإبداع.

ولفت، في حوار مع "إرم نيوز"، إلى أهمية اعتناء المثقف بالتراث حيث على "الكاتب أن يضع في نصب عينه الحفاظ على أثره الثقافي"، حسب وصفها.

ومريم الزعابي من أبرز الروائيات على الساحة الإماراتية، وهي خريجة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، وفازت سنة 2013 بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية، ولها مجموعة قصصية قصيرة بعنوان "نقش حناء"، ومجموعة قصصية للأطفال بعنوان "دانة وقطرة المطر"، ورواية "فالنتين"، ورواية "غيداء"، و"بالأحمر فقط"، وآخر إصدارتها رواية "ابن إنسان".