الكاتبة الفرنسية أني إرنو تفوز بجائزة نوبل للآداب

الكاتبة الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022

لجنة نوبل ذكرت سبب اختيارها إرنو البالغة 82 عاماً

لما أظهرته من شجاعة وبراعة في اكتشاف الجذور والبُعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية…

وبدأت الكاتبة الفرنسية مسيرتها الأدبية عام 1974 ولها عدة روايات أدبية مثل (قصة امرأة) و (السنوات)التي لقيت استحسان النقاد الفرنسيين واعتبرت من قبل العديد من أعظم إبداعاتها…

وتم منح 115 جائزة نوبل في الأدب منذ عام 1901 كانت حصة السيدات منها 17 جائزة حتى الآن.