"بلا عنوان".. مسرحية تونسية تغوص في البحث عن الذات

وتقوم المسرحية على "يوميات سارة الجربي" التي كتبتها خلال إقامتها المتقطعة في مستشفيات "سانت آن" و"هنري إي" للأمراض النفسية في باريس في عامي 2015-2016.

واختارت لها كاتبة النص والمخرجة عنوانًا لافتًا مغرقًا في الحيرة والتساؤلات وهو "بلا عنوان - untitled"، فيما تنقل المسرحية تجربة مادية وتقدم نظرات متناثرة ولمحات عابرة إلى دواخل الروح المؤلمة.

ويدفع هذا العمل المسرحي إلى طرح تساؤلات حول ما الذي سيحدث عندما ننظر إلى المرآة لفترة ما، وكيف يمكن أن يتصوّر الإنسان ذاته من الداخل؟، ما خلق نوعًا من التماهي بين الممثل والجمهور، فكلاهما في سفر، في رحلة البحث عن الذات، ليس من خلال التصوّر والخيال فحسب، وإنما من خلال تجربة جسدية ومؤقتة وحقيقية تحدث على خشبة المسرح.

وسارة الجربي التي كتبت مذكراتها وكانت منطلقا لهذا العمل المسرحي، هي صديقة المخرجة، وقد احتفظت بهذه النصوص خلال إقامتها المتقطعة في مستشفيات "سانت آن" و"هنري إي".