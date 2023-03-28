شيخة الجابري: النقد يؤمن بالتجديد في حقول الأدب المختلفة

ركزت في ديوانك الشعري الأخير"الثلث الآخر للغياب" على صور وجدانية مفعمة بالحنين والذكريات.. ما رسالة هذا الديوان وأنت من الشاعرات اللواتي يؤمن بأن كل قصيدة تحمل رسالة؟

رسالة الديوان هي ذاتها رسالة القصيدة بما تحمل من مشاعر وصور وخيالات، وانفتاح ٍعلى الآخر، ذاك الذي من المهم أن يجد نفسه، ووجعه، أو فرحه بين ثنايا السطور، وحواف الكلمات.. ولأن الكثيرين قد أدهشهم أو أعجبهم اسم الديوان فأقول إن ما بداخله هو تعبير عن عنوانه، وعمّا تحمل ذاتي من صهيد الكلمات، ولأن لكل كلمة رسالة فإن رسائلي الإنسانية في الديوان تعني كلّ قلبٍ يحمل من المشاعر ما لا يُشبه غيره، قصائدي للمترفين حزنًا، الغارفين من نهر البوح حكايات كثيرة.

تعدين من رموز الشعر الشعبي في الإمارات رغم تجربتك الإبداعية المتنوعة.. ما سر شغفك بهذا النوع من الشعر؟

هي الموهبة، العلاقة ليست علاقة تعلّق بقدر ما هي نعمةُ من الله عزّ وجل خصّني بها، وعليّ أن أمضي بها في طريق من الوعي، والشعور بالمسؤولية تجاه الكلمة، والشعر في النهاية شغفُ روحٍ تتوق للتحليق بعيدًا عن مواطن الضجيج، وقريبًا جدًا من حارات الصمت/ القلِق، فالقلق محفّزٌ جيد للعبور نحو طريق من الضوء المشجّر بالألق.