الناقد حاتم الصكر: لكل قارئ مقياسه.. والحداثة مشروع لم يكتمل

لكن القراءة الشاملة لجهدي النقدي خلال أكثر من أربعة عقود تؤكد ذلك الوضوح في الموقف والرؤية الحداثية، بجانب التحول المنهجي التدريجي من الانطباعية والبنيوية إلى مقولات منهج القراءة والتلقي، كونه يوازن بين كثير من المبررات النظرية للمناهج السياقية والنسقية ويخفف من غلوائها، ويُشرك القارئ في بناء النص، بالقراءة المتفاعلة معه لا المنفعلة.

ومن ملامح تجربتي التي أشار لها دارسو كتبي من الأكاديميين في رسائلهم الجامعية أو من الزملاء النقاد الأدبيين، أنني أعتني على مستوى القراءة بالنص التراثي، ولكنْ بذلك النص المتضمن أبعادَ حداثةٍ ظرْفية تتجاوز الوعي الجمْعي لعصرِها، وتبني علاقات متقدمة مع قارئها.أمثّل لذلك بكتابات الجاحظ ،وعبد القاهر الجرجاني، وكتاب المقامات والمنامات، وأدبيات المتصوفة في النثر، وشعراء الحداثة المبكرة في التراث أبي نؤاس وأبي تمام والمتنبي والمعري.

لقد هيأت نفسي للذهاب إلى التراث زائرا ومستفيدا مما فيه من تجاوز وتجديد، دون الارتهان بزمنيته أو النظر إليه صفقة واحدة يتم قبولها وتقديسها، أو رفضها والاستعلاء عليها.

ولم يحلْ ذلك بيني وبين الاهتمام بالتجارب المعاصرة، فقد أصدرتُ كتبا عن شعر الشباب السبعينيين في العراق، وشعراء قصيدة النثر العرب، والكتابات النسوية والكتابة السيرذاتية والحداثة في الفن التشكيلي.

واستكملت جهدي بدراسة الفن التشكيلي اعتقادا مني بانفتاح الفنون والآداب على بعضها، والإفادة من تقنياتها. وكانت لي ثلاثة كتب منشورة في هذا المجال التشكيلي، وبضع دراسات في المواقع والمجلات المتخصصة، حيث أعدّ الرسم والتشكيل عامة ثقافة بصرية لها جمالياتُها، ونصوصا لها شعريتُها وحداثتها التي تعضّد الحداثة الشعرية، والقراءة كممارسة وفعل. تقدم من التأثر بالنص الآخر واستيعابه. وكان كتابي (تنصيص الآخر- في المثاقفة الشعرية والمنهج ونقد النقد) جزءا من اهتمامي.

حاليا بموضوع المثاقفة، كنمط من القراءة يتجاوز التأثير والتأثر إلى عمق التعامل مع نص الآخر، وكيفية استيعابه في ما هو أعمق من التناص، إذ يتمظهر ذلك النص في أساليب ورؤى تدمج ذاتها بتلك النصوص، لتغدو قراءتها متجددة يمتصها النص التالي بنديّة وتأمل وزوايا نظر ذاتية. وليس كما رأتها القراءات السابقة وجرى تنميطها على أساسها.