لينا رضا: "التجريب" كان دافعي نحو عالم الكتابة

تنطلق الرسامة والنحاتة السورية، لينا رضا، نحو شغفها الذي لا يهدأ، لتقتحم مجال الكتابة من خلال روايتها الأولى "حياة لا يملكها أحد".

وتقول "رضا" إن رغبة التجريب هي دافعها نحو اقتحام الرواية، مثل الرسم والنحت، وتصف ذلك بأنه يشبه "تعلم لغة جديدة قادرة على نقلنا إلى ثقافة مختلفة، وقد تترك أثرها على طريقة تفكيرنا أو أسلوب حياتنا".

وتعتبر الفنانة السورية أن الفن الأكثر شمولية هي الموسيقى؛ لأنها "تتركنا أحرارا"، بحسب تعبيرها، في تصريحات لموقع "إرم نيوز".

لكنها تلفت إلى أن فن الكتابة يأخذنا إلى عوالم الكاتب، تماما مثل التصوير أو الرسم، الذي يترك لنا مساحة خيال وتأمل، يشبه مسارا أو لغة وضع مفرداتها الفنان التشكيلي.